Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Londres en tête malgré l'inflation britannique information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain ce mercredi (+0,1% à Francfort, +0,3% à Paris), à commencer par Londres (+0,7%) où le moral des investisseurs ne se laisse pas affecté par des données plutôt décevantes sur le front de l'inflation britannique.



Sur un an en janvier, l'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni a augmenté de 4% en données brutes et de 5,1% hors énergie, aliments, alcool et tabac, des taux annuels stables par rapport à décembre 2023.



'Avec une inflation tenace à 4%, la Banque d'Angleterre n'aura guère de raison de baisser les taux d'intérêt plus tôt que prévu', réagit à cette publication Neal Keane, responsable des ventes mondiales chez ADSS.



Concernant la zone euro, Eurostat a confirmé une stagnation du PIB au quatrième trimestre 2023 par rapport au troisième, et a fait part d'une augmentation de 2,6% de la production industrielle en décembre par rapport à novembre.



Parmi les publications de résultats du jour, celle de thyssenkrupp se trouve largement sanctionnée par une chute de 9% du titre à Francfort, le conglomérat industriel ayant révisé en baisse ses objectifs pour l'exercice en cours.



Les opérateurs saluent les résultats annuels du groupe informatique Capgemini (+5%) à Paris, ainsi que de la banque ABN Amro (+5%) et du distributeur alimentaire Ahold Delhaize (+4%) à Amsterdam, mais boudent ceux du brasseur Heineken (-5%).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.