Europe: Londres en repli après l'inflation britannique information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 11:27

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (-0,2% à Londres, +0,1% à Paris et à Francfort), alors que les chiffres de l'inflation britannique viennent conforter la perspective de durcissement de la politique monétaire au Royaume Uni.



'Même si les tensions entre la Russie et l'Ukraine s'atténuaient, nous ne nous attendrions pas à ce que les actifs risqués gagnent autant au cours du reste de cette année et de la prochaine', estime Capital Economics, qui pointe le resserrement monétaire en cours.



Le bureau d'analyse économique pense que le taux directeur de la Banque d'Angleterre passera de 0,50% maintenant à 1,25% cette année et à 2,00% l'an prochain, prévision confortée par les prix à la consommation dévoilés ce matin au Royaume Uni.



L'inflation britannique a en effet une nouvelle fois accéléré au mois de janvier, de 0,1 point par rapport au mois précédent pour atteindre 5,5%, dans un contexte de flambée des coûts de l'énergie qui a porté la hausse des prix à des plus hauts de 30 ans.



Par ailleurs, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 1,2% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE en décembre 2021 en rythme séquentiel, après des hausses de respectivement 2,4% et 2,6% en novembre.



Dans l'actualité des valeurs, à Amsterdam, les opérateurs accueillent favorablement les résultats annuels du brasseur Heineken (+1%), à la différence de ceux du distributeur alimentaire Ahold Delhaize (-5%).



Air Liquide s'adjuge près de 3% à Paris, le fournisseur de gaz industriels ayant annoncé une augmentation de plus de 5% de son dividende et fait part de sa confiance pour 2022, à l'occasion de ses résultats 2021.