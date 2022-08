Europe: les tensions sino-américaines inquiètent information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 11:40

(CercleFinance.com) - En l'absence de statistiques majeures ce mardi, les Bourses européennes tendent majoritairement à céder du terrain (+0,2% à Londres, mais -0,6% à Francfort et -0,5% à Paris) dans un contexte de regain de tensions entre la Chine et les Etats-Unis.



'Les investisseurs seront très attentifs aux risques géopolitiques, alors que Nancy Pelosi a confirmé qu'elle se rendrait à Taiwan mardi soir. La Chine a d'ores et déjà menacé de représailles, qui pourraient être notamment militaires', souligne ainsi IG France.



'Un membre de la Fed et deux membres du FOMC s'exprimeront cette semaine et pourraient confirmer la poursuite du resserrement monétaire, malgré les risques de ralentissement économique plus important', souligne-t-il par ailleurs.



En attendant, l'attention se concentre sur la saison des résultats, avec notamment un accueil chaleureux à BP (+4% à Londres), le groupe énergétique ayant annoncé augmenter sa distribution aux actionnaires suite à des profits bien meilleurs qu'espéré.



Generali recule de près de 2% à Milan après la publication par l'assureur d'un résultat net en baisse de 9% au titre des six premiers mois de 2022, sous le poids de dépréciations sur les investissements en Russie, sans lesquelles il serait resté stable.



Parmi les autres publications de la séance, les opérateurs sanctionnent aussi celle du chimiste DSM (-4% à Amsterdam), restent de marbre face à celle du fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa à Madrid, et voient favorablement celle de Bouygues (+1% à Paris).