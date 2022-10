Europe: les prises de bénéfices l'emportent information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 11:42

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'affaissent nettement ce vendredi (-1% à Londres, -1,7% à Francfort et à Paris), séance dite des 'trois sorcières' (c'est-à-dire marquée par l'expiration simultanée d'une série de produits dérivés).



'Au global, les prises de bénéfices l'emportent. La baisse emporte tous les secteurs ce matin et s'avère plus prononcée pour ceux de sociétés ayant déçu suite à la publication de leurs chiffres d'affaires trimestriels', note Kiplink.



Ce dernier met en avant des sujets d'inquiétudes toujours présents, dominés par la dégradation de la conjoncture économique liée à l'inflation et à la hausse des taux d'intérêts en perspective, à l'approche de nouvelles réunions de la BCE et de la Fed.



'Les marchés tablent sur un nouveau relèvement de 75 points de base des taux des deux banques centrales', précise Kiplink, qui mentionne aussi la crise politique qui sévit au Royaume Uni comme autre point d'attention.



Au chapitre des statistiques, le volume des ventes au détail au Royaume Uni a diminué de 1,4% en septembre par rapport au mois précédent, les détaillants mentionnant l'effet de la hausse des prix, ainsi que le jour férié des funérailles nationales d'Elizabeth II.



Dans l'actualité des valeurs, adidas dévisse de 9% à Francfort, après l'annonce par le fabricant d'articles de sport de ses résultats préliminaires pour le troisième trimestre et d'un ajustement de ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2022.



A Paris, où les publications trimestrielles se montrent particulièrement fournies depuis jeudi soir, les opérateurs sanctionnent nettement celles du géant des cosmétiques L'Oréal et de la maison de luxe Kering, dont les titres lâchent chacun plus de 4%.