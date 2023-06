Europe: les PMI pèsent sur la tendance des Bourses information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 11:20

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes continuent de céder du terrain ce vendredi (-0,2% à Londres et à Paris, -0,6% à Francfort), préoccupées à la fois par le durcissement des politiques monétaires et des signes de faiblesse de l'activité économique dans la région.



Les marchés n'ont guère apprécié, jeudi, la hausse par la Banque d'Angleterre (BoE) de son taux directeur de 0,50 point pour le porter à 5%, soit son niveau le plus élevé depuis septembre 2008, alors que les économistes n'attendaient qu'une hausse de 0,25 point.



'Suite aux dernières données d'inflation étonnamment fortes, la Banque d'Angleterre a décidé de franchir une étape importante et n'exclut pas de nouvelles hausses de taux si les données d'inflation restent défavorables ', réagissait Commerzbank.



La posture peu accommodante des banques centrales, de nature à plomber l'activité économique, inquiète d'autant plus que celle-ci semble déjà battre sérieusement de l'aile, à en croire les indices PMI flash composites parus dans la matinée.



Ainsi, l'indice pour le Royaume-Uni est passé de 54 en mai à 52,8 pour le mois en cours, tandis que celui de la zone euro a connu son fort recul depuis un an pour s'établir à 50,3 en juin, tout juste au-dessus des 50 séparant expansion et contraction de l'activité.



'À première vue, l'indice indique toujours une petite expansion au deuxième trimestre, mais il n'a pas été un bon indicateur avancé récemment, exagérant la croissance du PIB au premier trimestre', prévient Capital Economics au sujet de la zone euro.



Dans l'actualité des valeurs, Siemens Energy plonge de 31% à Francfort, le groupe ayant renoncé à ses objectifs pour l'exercice en cours du fait des difficultés grandissantes rencontrées par sa filiale d'énergies renouvelables, Siemens Gamesa.



Par contraste, GSK gagne 6% à Londres, entouré après un règlement à l'amiable en vue de mettre fin à une procédure judiciaire en Californie, dans laquelle le laboratoire était accusé d'avoir dissimulé l'importance des risques cancérigènes de son Zantac.