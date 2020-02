Europe: les PMI en Zone Euro et en Allemagne un peu meilleurs qu'attendus

(AOF) - Les indices PMI de la Zone Euro pour le mois de janvier 2020 sont ressortis au-dessus des attentes à 52,5 sur les services et 51,3 pour le composite, contre un consensus à 52,2 et 50,9 et un mois précédent à 52,8 et 50,9 respectivement. En Allemagne, le PMI des services gagne 1,3 point à 54,2, conforme au consensus, et le PMI composite gagne 1 point à 51,2 et bat le consensus de 51,1.