Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les places de marché poursuivent sur leur lancée Cercle Finance • 28/05/2020 à 11:04









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent encore dans le vert ce jeudi, dans l'attente d'une série d'indicateurs économiques. Ainsi, peu avant 11 heures, le DAX, le CAC 40 et le FTSE 100 avancent respectivement de +0,9%, +0,8% et +0,7%. 'La Commission européenne veut mobiliser 750 milliards d'euros pour la reprise européenne, l'Italie devant en recevoir la part du lion de 172 milliards', rappelle Commerzbank, qui pointe aussi des statistiques récentes encourageantes outre-Atlantique. La séance verra la publication des indices du sentiment économique dans la zone euro, puis d'une nouvelle estimation de la croissance du PIB au premier trimestre, des commandes de biens durables et des inscriptions aux allocations chômage aux États-Unis. Du côté des valeurs, on retiendra notamment que Capgemini et Audi annoncent le lancement de leur joint-venture XL2 : créée fin avril, elle fournit technologies digitales et services de conseil autour de SAP S/4HANA et du cloud, Audi et l'ensemble du groupe Volkswagen devant en être les premiers bénéficiaires. Roche a annoncé le début de la phase III des essais cliniques de Actemra / RoActemra , plus le remdesivir chez les patients hospitalisés avec une pneumonie grave Covid-19. L'étude devrait commencer en Juin sur une cible d'environ 450 patients dans le monde, y compris aux États - Unis, au Canada et en Europe. Afin de procéder à la restructuration de l'entreprise, easyJet lancera prochainement un processus de consultation des employés sur des propositions de réduction des effectifs jusqu'à 30%. 'Cela reflétant la réduction de notre flotte, l'optimisation de notre réseau et de nos bases, l'amélioration de la productivité ainsi que la promotion de méthodes de travail plus efficaces. Nous lancerons le processus de consultation dans les prochains jours' indique le groupe.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.