Europe : les places de marché poursuivent sur leur lancée

(CercleFinance.com) - Les places européennes s'affichent de nouveau dans le vert ce mercredi, poursuivant la hausse initiée hier au cours de ce qui a été l'une des plus belles séances de l'année.

Ainsi, peu avant 11h30, le CAC 40, le DAX et le FTSE 100 avancent respectivement de +0,6%, +0,7% et +0,8%.

Ce bond des marchés boursiers, dû à une amélioration perceptible de la conjoncture économique, pourrait néanmoins inciter certains investisseurs à la prudence.

'La préoccupation actuelle sur le risque d'un retour de l'épidémie aux États-Unis, et du risque d'un scénario en 'W', pourrait faire rapidement oublier ces 'bonnes nouvelles' économiques, en grande partie dans les cours', prévient-on chez Aurel BGC.

'La préoccupation centrale des marchés financiers va rester la manifestation d'une seconde vague de coronavirus dans les États américains les plus peuplés, comme le Texas, la Floride et la Californie, et la crainte de nouvelles mesures de confinement qui y est associée', abondent les équipes de Danske Bank, qui rappellent aussi que 'la Chine est elle aussi confrontée à un problème de résurgence du virus à Pékin, où les écoles ont dû être fermées hier'.

Du côté des statistiques, en mai 2020, mois encore marqué par des mesures de confinement, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 0,1%, contre 0,3% en avril, d'après les données publiées par Eurostat.

En mai, les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel proviennent de l'alimentation, alcool et tabac (+0,64 point de pourcentage), suivis des services (+0,59 pp), des biens industriels hors énergie (+0,06 pp) et de l'énergie (-1,20 pp).

Les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 0,5% au mois de mai, un taux en baisse de 0,3 point par rapport à celui affiché le mois précédent, d'après l'Office national de statistiques (ONS). En incluant les coûts de logement des occupants, le taux d'inflation annuel s'est tassé à 0,7% le mois dernier, contre 0,9% en avril, une décélération qui s'explique essentiellement par le repli des prix de l'essence et des activités récréatives et culturelles selon l'ONS.

Dans l'actualité des valeurs, Volkswagen a officialisé hier soir un projet d'offre en numéraire sur les parts des actionnaires minoritaires d'Audi, sa marque positionnée sur le haut-de-gamme. Le géant automobile est de loin l'actionnaire majoritaire d'Audi, avec une participation de plus de 99,6% au sein du capital.

Hugo Boss a officiellement confirmé mercredi la nomination à sa tête de Daniel Grieder, qui était le patron du styliste américain Tommy Hilfiger depuis 2014. Cette arrivée était largement attendue depuis l'annonce, fin mars, du départ programmé du directeur général Mark Langer 'd'un commun accord' avec le conseil de surveillance.

Allianz Real Estate, au nom de plusieurs sociétés du groupe Allianz, a acquis un actif de bureaux de premier ordre dans le quartier central des affaires de Rome pour environ 200 millions d'euros auprès d'Omega Fund. Omega Fund est un fonds immobilier à capital fixe géré par DeA Capital Real Estate SGR.