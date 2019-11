Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les places de marché finissent dans le vert Cercle Finance • 22/11/2019 à 14:58









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes terminent la semaine dans le vert : le CAC 40 avance de +0,4%, le DAX de +0,3%, et le FTSE 100 de +1,2%. Rappelons que Wall Street a clôturé en repli hier, même si ses pertes ne dépassaient pas 0,2%. Les commentateurs évoquent des marchés sous pression, cédant à l'aversion au risque en l'absence d'avancées concrètes dans les négociations en vue d'un accord commercial entre Washington et Pékin, mais les replis qui en résultent sont restés particulièrement limités. Les investisseurs seront particulièrement attentifs, aujourd'hui, aux derniers développements des discussions entre les Etats-Unis et la Chine. Du côté des statistiques, c'est la publication aux Etats-Unis dans l'après-midi de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan qui sera la plus surveillée. La robustesse de la consommation des ménages américains reste en effet l'un des rares motifs de satisfaction du point de vue des marchés.

