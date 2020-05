Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les places de marché en pause après la séance d'hier Cercle Finance • 19/05/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - Après la forte hausse d'hier, les places de marché européennes reprennent leur souffle ce mardi matin. Ainsi, peu après 11h15, Paris, Francfort et Londres reculent respectivement de -0,7%, -0,3% et -0,1%. 'L'Allemagne et la France ont annoncé conjointement le projet d'un fonds à 500 milliards d'euros afin de soutenir la relance économique des pays de la zone Euro, alors que jusqu'à maintenant l'Allemagne refusait catégoriquement ce type d'initiative', souligne Vincent Boy, analyste marché chez IG France. Dans l'actualité des statistiques, l'indice ZEW, qui mesure le sentiment des analystes financiers en Allemagne, a grimpé de 22,8 points pour atteindre +51 au mois de mai, à comparer à +28,2 en avril, et alors que le consensus de marché l'attendait presque stable vers +31. L'institut de recherche économique basé à Mannheim souligne toutefois que l'indice évaluant la situation actuelle en Allemagne a diminué de deux points à -93,5, niveau correspondant globalement à ce qui a été observé au printemps 2009. On prendra connaissance un peu plus tard des chiffres de la construction résidentielle aux États-Unis pour le mois dernier, en début d'après-midi. Sur le front des valeurs, les opérateurs devraient se montrer attentifs aux résultats trimestriels des groupes de distribution Walmart et Home Depot, qui les aideront à jauger la consommation des ménages américains. En attendant, on retiendra que Telecom Italia chute de près de -6% à Milan, au lendemain de la publication de ses résultats de premier trimestre, avec un profit net plus que triplé à 591 millions d'euros, mais un EBITDA organique en baisse de 7,5% à 1,8 milliard. Siemens Gamesa annonce l'éolienne offshore SG 14-222 DD avec une capacité nominale de 14 MW, pouvant atteindre 15 MW avec le Power Boost, un rotor de 222 mètres de diamètre, des pales de 108 mètres de long et une surface balayée de 39.000 m2. Nestlé annonce rejoindre ce mardi les plus de 150 grandes multinationales qui exhortent les gouvernements du monde entier 'à aligner leurs efforts d'aide économique et de relance liés au COVID-19 sur les dernières sciences du climat'. Heineken fait part de la nomination de Stacey Tank comme directrice des affaires d'entreprise et de la transformation, à partir du 1er juin. Elle rejoindra alors l'équipe de direction du brasseur, et reportera au nouveau directeur général Dolf van den Brink.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.