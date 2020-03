Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les places de marché en ordre dispersé Cercle Finance • 02/03/2020 à 15:37









(CercleFinance.com) - Après une semaine passée dans le rouge, les places de marché européennes évoluent en ordre dispersé, alors que les craintes sur le dossier du coronavirus sont loin d'être dissipées. Ainsi, le CAC 40, le DAX et le FTSE 100 reculent respectivement de -0,1% et -0,4%. Seul le FTSE 100 parvient à avancer, de +0,7%. 'Le nombre de cas progresse encore hors de Chine mais les gouvernements se veulent rassurants. Les banques centrales mondiales devraient soutenir l'économie au travers de politiques monétaires accommodantes', souligne Vincent Boy, chez IG France. La première semaine du mois de mars sera chargée sur le front des statistiques, avec notamment les indices ISM des deux côtés de l'Atlantique, l'inflation dans la zone euro et le chômage aux États-Unis pour février. L'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est replié de 51,1 en janvier à 49,8 le mois dernier, signalant une très légère détérioration de la conjoncture du secteur en février. Celui de l'industrie manufacturière de la zone euro a progressé de 47,9 en janvier à 49,2 en février, son plus haut niveau depuis un an, se redressant légèrement par rapport à sa dernière estimation flash. L'indice PMI du secteur manufacturier britannique, calculé par IHS Markit et le CIPS, s'est établi à 51,7 en donnée définitive au titre du mois écoulé, révisé par rapport à 51,9 en estimation flash, mais à comparer à 50 en janvier. Du côté des publications d'entreprises, sont attendues entre autres celles de Beiersdorf, Merck KGaA, Henkel et EssilorLuxottica en Europe, ainsi que celles de HP Enterprise, Target et Costco aux Etats-Unis. En attendant, Nokia annonce la nomination de Pekka Lundmark comme prochain président et CEO (directeur général), succédant à Rajeev Suri après plus d'une décennie de ce dernier comme président et CEO de Nokia et de Nokia Siemens Networks. Allianz Real Estate annonce l'acquisition d'une participation de 25 % dans Sierra Prime, un portefeuille de centres commerciaux de premier ordre au Portugal et en Espagne. Philips annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Paracelsus Clinics pour les huit prochaines années, centré sur la modernisation continue des systèmes d'imagerie médicale de ce groupe hospitalier allemand.

