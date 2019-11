Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les places de marché dans le vert Cercle Finance • 07/11/2019 à 14:12









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent dans le vert ce jeudi, portées par les espoirs sur la question commerciale. 'L'évolution des questions commerciales continue de soutenir l'appétit pour le risque, en vue de la signature de plus en plus probable d'un accord sino-américain de 'phase 1'', assure en effet Kyle Rodda, analyste chez IG. Ainsi, le DAX avance de +0,8%, le FTSE 100 de +0,4%, et le CAC 40, toujours au plus haut, de +0,2%, se rapprochant du seuil des 5.900 points. Compte tenu du calendrier peu chargé de la journée, le point d'orgue de la séance devait être la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, à 13h00. Aucune annonce majeure n'était attendue malgré le chaos politique du moment. Et c'est bien ce qu'il s'est produit. En effet, à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, la Banque d'Angleterre annonce avoir décidé de maintenir son taux directeur à 0,75%, et ce par une majorité de sept membres contre deux. La banque centrale a aussi décidé, mais à l'unanimité, de laisser son programme de rachats d'actifs à 435 milliards de livres sterling et celui de rachats d'obligations d'entreprises non financières à note de crédit 'investissement', jusqu'à 10 milliards. Côté statistiques également, la production industrielle de l'Allemagne a reculé de 0,6% en septembre selon Destatis, après une hausse de 0,4% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +0,3% pour août).

