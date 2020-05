Europe : les places de marché conservent leur dynamisme

(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent nettement dans le vert ce lundi, portées par des signaux encourageants pour une sortie de la crise sanitaire.

En effet, Francfort, Paris et Londres avancent respectivement de +4,2%, +3,9% et +3,2%.

'Aux États-Unis, les deux tiers des États ont assoupli leurs restrictions de contacts, la plupart des régions ayant observé un déclin des nouvelles infections', note Commerzbank, qui pointe aussi que les restaurants peuvent à nouveau ouvrir en Allemagne ce lundi.

Seule donnée majeure parue ce jour, le PIB du Japon a reculé de 0,9% sur les trois premiers mois de 2020, baisse intervenant après une chute de 1,9% au quatrième trimestre 2019, et marquant donc techniquement une entrée du pays en récession.

Si aucune donnée n'est prévue ce lundi en Europe, la semaine verra la publication notamment de l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne, ainsi que des prix à la consommation pour le mois d'avril dans la zone euro et au Royaume Uni. De l'autre côté de l'Atlantique, paraitront les chiffres de la construction résidentielle, les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens du mois dernier. On prendra aussi connaissance, par IHS Markit ce jeudi, des estimations flash de ses indices PMI au titre du mois en cours.

Du côté des valeurs, le podium du DAX est occupé par MTU Aero (+11%), Volkswagen (+8%) et Daimler (+7,3%). Sur celui du FTSE 100, on retrouve ITV, Carnival (+10%) et Anglo American (+10%).

Ryanair grimpe de +15% à Londres après la publication par la compagnie aérienne à bas coûts d'un résultat net en progression de 13% à un milliard d'euros au titre de l'exercice clos fin mars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 10% à 8,49 milliards. Le groupe irlandais a transporté 148,6 millions de passagers sur la période, un nombre en augmentation de 4%, le revenu par passager s'étant en outre accru de 6% à 57 euros grâce principalement aux revenus annexes (+16%).

Shell, Equinor et Total annoncent avoir décidé d'investir dans le projet Northern Lights, sur le premier permis d'exploitation en Norvège pour le stockage du CO2 sur le plateau continental norvégien.

Siemens et Atos indiquent travailler avec l'industrie pharmaceutique pour améliorer la performance globale avec une solution 'Process Digital Twin' (jumeau numérique) innovante de réplique numérique du processus de production pharmaceutique.

Le titre Zalando progresse de près de 2% profitant de l'analyse positive d'Invest Securities. Les analystes ont décidé d'initier la couverture de Zalando à l'achat, avec un objectif de cours de 61E.