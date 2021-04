Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les places boursières s'enfoncent encore Cercle Finance • 20/04/2021 à 15:31









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont dans le rouge depuis l'ouverture des marchés ce matin, Paris lâchant désormais 1,3% devant Londres (-1,1%) et Francfort (-0,9%). Dans l'attente des nombreux résultats trimestriels qui ponctueront les prochains jours, les investisseurs semblent sur la défensive. Aurel BCG rappelle de plus que 'de nombreuses questions ne devraient pas trouver de réponse avant la publication des statistiques sur les mois d'été'. L'analyste pointe les incertitudes entourant l'évolution de l'inflation ou la reprise du secteur touristique, sans oublier les interrogations autour du rythme de croissance de l'activité économique après le plan Biden, ou encore les tensions sur le transport maritime. Au regard de ces doutes, les investisseurs pourraient craindre une hausse des risques économiques au cours de prochains mois. Les volumes échangés témoignent d'ailleurs d'une certaine prudence. Avec 2,6 MdsE négociés à la clôture de Paris hier soir, les échanges se contractent et apparaissent même d'une rare indigence. 'Les prochains jours seront également animés par laréunion de la BCE, jeudi, dont les économistes n'attendent pas de décision sur les taux', rappelle Kiplink. Quoi qu'il en soit, les yeux des investisseurs resteront braqués de l'autre côté de l'Atlantique toute la semaine, où près d'une entreprise sur six du S&P 500 publiera ses résultats. Ce matin, l'Office national de statistiques (ONS) britannique a publié ce matin le taux de chômage du Royaume-Uni. Celui-ci s'est replié au mois de février, passant à 4,9 contre 5% de la population active en janvier. Du côté des valeurs Danone a publié un chiffre d'affaires consolidé de 5,7 MdsE au premier trimestre 2021, en baisse de 3,3%, en données comparables, soit un recul de 3,7% en volume et une hausse de 0,3% en valeur. BMW a fait état lundi soir d'un résultat opérationnel de plus de 2,2 MdsE au cours des trois premiers mois de l'année, contre 229 millions d'euros un an plus tôt, alors que les analystes n'anticipaient que 1,6 milliard. AstraZeneca et son partenaire japonais Daiichi Sankyo ont annoncé mardi que l'organisme britannique chargé des recommandations sur la prévention et le traitement des maladies (NICE) avait validé l'utilisation de leur immunothérapie en commun Enhertu pour ce qui concerne le traitement du cancer du sein. De son côté, Bayer a annoncé avoir conclu une collaboration exclusive avec RAGT afin de développer conjointement des variétés de blé hybrides et répondre aux besoins évolutifs des agriculteurs européens. Enfin, Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par Chunghwa Telecom (CHT) pour étendre le réseau 5G de l'opérateur à Taïwan.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.