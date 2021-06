Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les places boursières regardent vers le haut Cercle Finance • 11/06/2021 à 15:35









(CercleFinance.com) - Au lendemain de la réunion très attendue de la BCE, les indices européens sont nettement orientés à la hausse. En tête de cordée, Paris gagne 0,8% (et franchit les 6600 points), suivi de près par Londres (+0,6%) et Francfort (+0,5%). Les investisseurs semblent saluer la décision de l'institution bancaire européenne qui a décidé le maintien de sa politique monétaire très accommodante. A note qu'hier, outre-Atlantique, les opérateurs de marché n'ont pas tremblé: malgré l'annonce d'un taux d'inflation de 5% en rythme annuel - soit le plus élevé depuis 13 ans- les bourses ont terminé dans le vert. Dans ce contexte, la réunion de la Fed, au programme de la semaine prochaine, sera certainement scrutée avec une attention particulière. En attendant, l'indice Umich de la Confiance des consommateurs aux Etats-Unis sera publié d'ici peu, autour de 16h. Du côté des valeurs européennes, Amundi et Société Générale annoncent avoir signé, en avance sur le calendrier initialement envisagé, le contrat cadre en vue de l'acquisition de Lyxor par Amundi, La finalisation de cette transaction est attendue en fin d'année. Le laboratoire suisse Roche a présenté aujourd'hui des données positives récoltées lors de trois études pivots de phase III portant sur le traitement Venclexta/Venclyxto (venetoclax) dans le cadre de la leucémie lymphoïde chronique (LLC). Son compatriote ABB annonce aujourd'hui qu'après l'annulation, hier, de 115 millions de ses actions, il détient désormais environ 43 millions de ses propres actions, soit environ 2,1% du capital social et des droits de vote. Euronext fait part de l'entrée d'Europcar dans les indices CAC Next 20 et CAC Large 60, au détriment du réassureur Scor. Un changement qui entrera en vigueur à partir du lundi 21 juin 2021. Nokia annonce avoir été sélectionné par Subisu, fournisseur de services télécoms de premier plan au Népal, pour moderniser 1500 kilomètres de réseau à travers le pays, grâce à sa solution de fibre unique 400G pour fournir de l'ultra-haut débit à large bande. Enfin, Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur LVMH avec un objectif de cours ajusté de 660 à 695 euros dans le sillage d'estimations relevées (+3% sur EBIT 2021 +2% 2022 et 2023) 'compte tenu d'une tendance d'ensemble toujours favorable'.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.