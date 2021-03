Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les mesures allemandes pèsent sur le moral Cercle Finance • 23/03/2021 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain ce mardi (-0,4% à Londres, -0,5% à Francfort, -0,6% à Paris), sur fond d'un durcissement des mesures sanitaires en Allemagne qui ravive les craintes au sujet des conséquences de la pandémie de Covid-19. 'Hier soir, le gouvernement fédéral et ceux des États allemands ont convenu de prolonger le confinement jusqu'au 18 avril et de retirer de fait l'assouplissement modéré des mesures qui avait été décidé début mars', souligne Commerzbank. Voyant dans ce durcissement 'un lourd fardeau pour les entreprises concernées et leurs employés', la banque allemande s'attend désormais à un début de reprise économique plus tardif et abaisse donc sa prévision de croissance de 4,5 à 3,5%. Cette mauvaise nouvelle fait passer au second plan le repli du taux de chômage du Royaume Uni, de 5,1% en décembre 2020 à 5,0% en janvier, qui 'met une fois de plus en évidence les effets positifs du programme de chômage partiel', selon Capital Economics. 'Nous nous attendons toujours à ce que le taux de chômage augmente encore pour atteindre un sommet de 6,0% au début de 2022, mais ce serait un bien meilleur résultat que ce que l'on craignait il y a seulement quelques mois', estime le bureau d'analyse. Dans l'actualité des valeurs, Novartis gagne 1% à Zurich, sur fond de premiers résultats positifs pour une étude de phase III, évaluant un traitement chez des patients atteint d'un cancer de la prostate métastatique. Ericsson gagne plus de 1% sur l'OMX alors que l'équipementier télécoms lance un outil de programmabilité de réseau pour 'permettre aux opérateurs de capturer plus facilement les revenus 5G en offrant une différenciation'.

