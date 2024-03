Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: les marchés suspendus à l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les bourses européennes sont en vert ce matin, Londres s'arroge près de 1% devant Francfort (+0,3%) et Paris (+0,1%).

La séance sera ponctuée en milieu de journée par la parution de l'indice des prix à la consommation (CPI) américain pour le mois écoulé.



'La hausse du CPI est attendue à 0,4% en rythme mensuel. Si tel est le cas, cela confirmerait un affermissement de l'inflation au premier trimestre', prévient Oddo BHF, pour qui cette statistique 'a de quoi être un gros market mover'.



Le bureau d'études rappelle que l'inflation sous-jacente tend à se redresser et son niveau, au voisinage de 4% l'an, 'n'est pas un confortable pour la Fed', qui 'a confirmé que son scénario central était de baisser ses taux en 2024, mais pas tout de suite'.



A titre indicatif, Jefferies anticipe pour tout à l'heure l'annonce d'un taux d'inflation annuel en hausse de 0,1 point à 3,2% en données brutes, mais en repli de 0,2 point à 3,7% en données sous-jacentes (hors énergie et alimentation).



Dans ce contexte, Christopher Dembik (Pictet AM) estime que 'en soi, au regarddela conjoncture, la Fed n'a pas vraiment besoin d'actionner une baisse des taux dans l'immédiat. L'économie continuedesurprendre positivement, y compris le consommateur. Le statu quo monétaire est certainement la meilleure solution pour le moment'.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Porsche a publié ses résultats pour l'exercice 2023. Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 10,4 milliards d'euros au 4ème trimestre 2023, en repli de -5% en glissement annuel, +7% en glissement trimestriel, supérieur aux attentes selon les analystes d'Oddo BHF.



BAT annonce l'ouverture d'un nouveau centre d'innovation de pointe au sein de son siège mondial de recherche et développement (R&D) à Southampton, qui jouera un rôle clé dans la poursuite de la transformation de l'entreprise via le programme 'A Better Tomorrow'.



Nestlé annonce avoir réalisé une réduction nette de 13,5% de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2023 par rapport à son scénario de référence de 2018, tout en poursuivant la croissance de ses activités au cours de la même période.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.