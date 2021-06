Europe : les marchés restent orientés à la hausse

(CercleFinance.com) - La tendance haussière se confirme sur les principales places boursières européennes, Londres s'adjugeant 0,6% devant Paris (0,4%) et Francfort (0,2%).

Plusieurs statistiques importantes étaient attendues dans la matinée: les opérateurs de marché ont pu découvrir qu'au premier trimestre 2021, le PIB avait diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat, qui avait indiqué précédemment des reculs respectifs de 0,6% et 0,4%, en estimations rapides.

Ces reculs succèdent aux déclins du quatrième trimestre 2020 (-0,6% dans la zone euro et -0,4 dans l'UE) après une forte reprise au troisième trimestre 2020 (+12,6% dans la zone euro et +11,7% dans l'UE).

La dépense de consommation finale des ménages a diminué de 2,3% dans la zone euro et de 1,9% dans l'UE, et la FBCF a augmenté de 0,2% et de 0,8%. Les exportations ont augmenté de 1% dans la zone euro et de 1,1% dans l'UE, et les importations, de 0,9% et de 1,1%.

A noter, également, le repli de l'indice ZEW du moral des investisseurs et analystes allemands -évaluant les perspectives économiques- de 4,6 points ce mois-ci pour s'établir à +79,8 points en juin. En revanche, l'indice évaluant la situation actuelle grimpe de 31 points à -9,1.

L'évaluation de la situation économique en Allemagne revient ainsi à son niveau d'avant la pandémie d'août 2019. Du fait d'attentes économiques très élevées, les perspectives sont maintenant bien plus positives qu'à l'été 2019.

Enfin, outre-Atlantique, le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis est passé de 75 milliards de dollars en mars (révisé de 74,4 milliards en estimation initiale) à 68,9 milliards en avril, d'après le Département du Commerce, un déficit à peu près conforme au consensus.

Cette amélioration de 8,2% d'un mois sur l'autre traduit une augmentation de 1,1% des exportations américaines, à 205 milliards de dollars, mais aussi des importations en diminution de 1,4% à 273,9 milliards.

Du côté de l'actualité des valeurs européennes, le groupe ArcelorMittal, installé au Luxembourg, annonce avoir réalisé son premier investissement via le fonds d'innovation XCarb depuis le lancement de l'initiative en mars 2021, un investissement d'un montant initial de 10 millions de dollars dans Heliogen.

Par ailleurs, toutes les résolutions présentées aujourd'hui à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle et de l'Assemblée générale extraordinaireont été approuvées 'à une forte majorité', assure ArcelorMittal, dont un dividende de 0,3 dollar par action.

Le groupe néerlandais Stellantis confirme sa place de premier déposant de brevets français avec 1239 brevets publiés dans l'Hexagone en 2020, selon le palmarès annoncé par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Le Français TotalEnergies annonce que la Municipalité d'Amsterdam lui a attribué la concession pour l'extension de son réseau public de recharge pour véhicules électriques. Dans le cadre de ce contrat, il installera 2.200 nouveaux points de recharge pour VE d'ici à l'automne 2022.

L'Allemand Siemens Energy et Mitsubishi Electric ont signé un protocole d'accord pour accélérer le développement de solutions gazières sans potentiel de réchauffement climatique dans l'industrie du transport d'énergie à haute tension.

Bayer AG a annoncé aujourd'hui que sa filiale à 100% BlueRock Therapeutics (BlueRock) ainsi que Asklepios BioPharmaceutical (AskBio) conduisent des thérapies inédites avancées autour de la maladie de Parkinson qui pourraient présenter 'un potentiel immense'.

Enfin, UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Airbus avec un objectif de cours maintenu à 125 euros, soit un potentiel de hausse de 14% pour l'action du constructeur aéronautique européen au lendemain d'un point sur son activité le mois dernier.