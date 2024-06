Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: les marchés nerveux, le décrochage se prolonge information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - Le décrochage se poursuit sur les principales places boursières européennes: si le recul est anecdotique à Londres (-0,1%) et modeste à Francfort (-0,6%), Paris poursuit plus franchement sa glissade et cède 1,9%.



Déjà affaibli par la dégradation de la note de la France par S&P, le taux d'emprunt de l'Etat français à 10 ans s'est tendu de plus de dix points de base depuis dimanche pour désormais ressortir à 3,17%.



Sur une semaine, l'écart avec l'Allemagne s'est fortement creusé pour atteindre quasiment 80 points de base, ce qui illustre toute la défiance des investisseurs.Le bund allemand de même échéance, référence de la zone, se détend ainsi vers 2,38% (-10 pts).



'Nous nous attendons à ce que la campagne électorale entraîne des soubresauts boursiers, mais rien de bien méchant et rien de durable, selon nous', tempère Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'La leçon qu'on peut tirer des dernières années, c'est qu'il ne faut jamais exagérer l'influence du fait politique sur la tenue à moyen terme des marchés financiers des pays développés (ex: le Brexit, Trump etc.)', ajoute l'analyste.



'L'histoire récente nous a appris que la volatilité sur les marchés obligataires européens était souvent éphémère', renchérit Guillaume Truttman, gérant chez Eiffel Investment Group.



S'ajoutent à cela les craintes relatives à la trajectoire de la politique monétaire de la Fed, qui pourraient se traduire par moins de baisses de taux qu'espéré dans les mois à venir.



Seul motif de satisfaction de la semaine, les dernières statistiques ont montré que l'inflation était mieux maîtrisée aux Etats-Unis, ce qui renforce le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine cet été.



Les chiffres des prix à l'importation et l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, qui paraîtront cet après-midi, permettront de savoir si ce scénario favorable tient la route.



En attendant, la zone euro a enregistré un excédent de 15,0 Mds d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en avril 2024 selon les premières estimations d'Eurostat, contre un déficit de 11,1 Mds d'euros en avril 2023.



Les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont élevées à 247,6 milliards d'euros en avril 2024, soit une hausse de 14,0% par rapport à avril 2023 (217,2 Mds d'euros).



Dans l'actualité des sociétés européennes, le britannique BAE Systems dévoilera son système anti-aérien de nouvelle génération, le Tridon Mk2, à l'occasion du salon Eurosatory, qui se tiendra à Paris des 17 au 21 juin.



Tesco fait savoir que ses ventes totales, exprimées hors carburant et TVA, ont augmenté de 3,4% à périmètre constant au cours des trois mois clos fin mai.



Enfin, le belge Ontex Group a annoncé son intention de restructurer ses activités en Belgique pour renforcer sa position sur le marché européen. Ce projet inclut notamment la fermeture du site d'Eeklo et la transformation du site de Buggenhout en un centre d'excellence pour les produits d'incontinence, avec un investissement de 40 millions d'euros.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.