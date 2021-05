Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les marchés en légère baisse Cercle Finance • 17/05/2021 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en léger recul ce lundi, Londres lâchant 0,3% devant Paris (-0,2%) tandis que Francfort est stable. L'inflation reste actuellement au coeur des préoccupations des opérateurs. 'Certes, une hausse des prix est positive sur la croissance du chiffre d'affaires et, in fine, des bénéfices par action', estiment les analystes de Aurel BGC. Cependant, 'cette inflation n'est pas liée à un regain de pricing power des entreprises mais à une forte hausse des coûts de production (matières premières et salaires) et des ruptures d'approvisionnement qui pourraient rapidement peser sur le dynamisme de la consommation', poursuivent-ils. Les investisseurs regarderont donc avec intérêt les statistiques européennes attendues dans la semaine, qu'il s'agisse de nouvelles estimations du PIB et d'inflation dans la zone euro, de l'inflation au Royaume Uni ou encore des indices PMI flash des principales économies de la région. En attendant, Ryanair a annoncé ce matin une perte de 815 ME au titre de l'exercice 2020/2021, un résultat bien loin du bénéfice d'un milliard d'euros enregistré un an plus tôt. Le nombre de voyageurs transportés par la compagnie a chuté de 81% en un an, passant de 148,6 millions à 27,5 millions de passagers. Le chiffre d'affaires de la compagnie baisse donc dans la même proportion (-81%) et s'établit à 1,6 milliard d'euros. Sanofi et GSK ont indiqué que leur candidat-vaccin recombinant avec adjuvant contre la Covid-19 a entraîné la production de concentrations élevées d'anticorps neutralisants chez les adultes, toutes tranches d'âge confondues, dans le cadre d'une étude de phase II. Stellantis ainsi que Hon Hai Precision Industry (Foxconn) et sa filiale FIH Mobile, annonceront mardi 18 mai 'un nouveau partenariat stratégique', fait savoir Stellantis aujourd'hui. Dans l'Hexagone, l'actualité économique est marquée par la signature d'un accord de rapprochement entre Veolia et Suez, confirmant les termes de l'accord de principe conclu le 11 avril dernier, avec un prix d'acquisition par action Suez qui sera relevé à 20,50 euros (coupon attaché). Enfin, le laboratoire franco-britannique Novacyt bondit de 9% après l'annonce de l'inclusion de son portefeuille de génotypage SNPsig SARS-CoV-2 par réaction en chaîne par polymérase (PCR) dans l'accord-cadre du NHS England pour la détection des variantes préoccupantes (VoC).

