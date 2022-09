Europe: les marchés à la baisse après les annonces de Powell information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 11:32

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en repli ce matin, au lendemain de l'annonce d'un nouveau relèvement de 75 points de base des taux directeurs de la Fed, soit un objectif de 3 à 3,25%.



Paris cède ainsi 0,6%, derrière Francfort (-0,5%) et Londres (-0,2%). L'E-Stoxx50 lâche quant à lui 0,5%.



Si les marchés avaient anticipé cette hausse depuis plusieurs semaines, Jerome Powell, le directeur de la banque centrale états-unienne, a affirmé que de nouvelles hausses seraient mises à l'oeuvre dans les prochains mois.



Ses projections ont alors fait apparaître des taux d'intérêt se situant autour de 4,5% en 2023, une posture bien plus restrictive que ce qu'attendaient les marchés.



Lors de la conférence de presse qui a suivi les annonces de la Fed, Jerome Powell, son président, a assuré que les relèvements de taux se succéderaient tant que la croissance ne se serait pas calmée et que les tensions du marché du travail ne se seraient pas apaisées.



Dans ce contexte, la Banque d'Angleterre (BoE), qui se réunit aujourd'hui, devrait aussi continuer son resserrement monétaire entamé en décembre 2021 et qui l'a déjà vu monter ses taux à six reprises.



Une hausse de 50 points de pourcentage est largement anticipée par les investisseurs à l'issue de la réunion de ce jeudi.



Sur le marché obligataire, la décision de la Réserve fédérale de relever ses taux pousse logiquement les rendements des dettes souveraines à la hausse, le taux des Treasuries américains à 10 ans remontant à 3,51%.



En parallèle, le dollar gagne encore du terrain face à l'euro, qui s'approche désormais du seuil de 0,98, les cambistes n'ayant visiblement pas anticipé un communiqué aussi offensif de la part de la Fed.



Parmi les statistiques du jour, les investisseurs suivront avec attention, Outre-Atlantique, les chiffres des inscriptions aux allocations chômage, ainsi que l'indicateur avancé du Conference Board, tous deux attendus dans l'après-midi.



Du coté des valeurs, GSK a annoncé jeudi la signature d'un accord de licence exclusif avec l'américain Spero Therapeutics portant sur la commercialisation d'un antibiotique expérimental destiné au traitement des infections compliquées de l'appareil urinaire.



HSBC Asset Management (HSBC AM) fait part de sa politique d'élimination progressive de l'énergie au charbon et de l'extraction de charbon thermique de ses participations cotées.



Rio Tinto et Shougang Group, l'un des dix plus grands producteurs d'acier au monde, ont signé un protocole d'entente visant à promouvoir la recherche, la conception et la mise en oeuvre de solutions à faible teneur en carbone pour la chaîne de valeur de l'acier.



Enfin, Holcim a annoncé avoir bouclé l'acquisition de Cantillana, un producteur de matériaux de construction belge dont le chiffre d'affaires devrait avoisiner les 80 millions d'euros cette année.