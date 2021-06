Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les investisseurs limitent leurs prises de risques Cercle Finance • 02/06/2021 à 11:48









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains timides (+0,2% à Londres, +0,1% à Francfort et à Paris), les investisseurs limitant leurs prises de risques avant la parution ce soir du Livre beige de la Réserve Fédérale américaine. 'Les opérateurs s'accordent une petite pause dans l'attente à 20 heures de la publication par la FED de son Livre beige, document préparatoire à la prochaine réunion de son comité de politique monétaire des 15 et 16 juin', estime ainsi Kiplink. 'En attendant, les membres de la Fed se succèdent pour rassurer les marchés sur les risques de poussée inflationniste susceptibles de modifier la politique monétaire, mais en rappelant qu'elle deviendra progressivement moins accommodante avec la reprise', poursuit-il. Seule donnée parue ce matin, les prix à la production industrielle ont augmenté de 7,6% tant dans la zone euro que dans l'UE en avril en rythme annuel, en forte accélération donc par rapport à des taux annuels respectifs de 4,3% et 4,5% observés en mars. Sur le plan des valeurs, Novartis gagne 1% à Zurich sur fond d'une première approbation pédiatrique de la FDA des États-Unis pour son Cosentyx, pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère. Nokia prend 2% sur l'OMX, alors que l'équipementier finlandais a été retenu par EE, l'opérateur de téléphonie mobile du géant britannique BT, en vue du déploiement de fonctions d'auto-organisation de son réseau.

