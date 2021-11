Europe : les indices portés par les performances à New York

(CercleFinance.com) - Les bourses européennes sont orientées à la hausse ce matin, Paris et Francfort gagnant 0,4% devant Londres (+0,2%) dans le sillage des marchés US. En effet, hier, le S&P 500 et le Nasdaq ont clos la journée avec des gains respectifs de +0,6% et +1%, après l'annonce, largement anticipée par les marchés, du 'tapering' de la Fed.

'Il est étonnant que les indices boursiers montent sur cette annonce, estime Aurel BGC. Pire, les actions américaines ont amplifié leur progression pendant la conférence de presse'.

'Comme prévu, la banque centrale américaine a fait part de ses plans pour commencer à réduire ses achats d'obligations liés à l'ère de la pandémie plus tard ce mois-ci', rappelait de son côté Wells Fargo Advisors mercredi soir.

'Jerome Powell a réitéré une approche patiente concernant la hausse des taux d'intérêt, bien qu'il ait noté que les décideurs n'hésiteraient pas à agir si cela était justifié par des pressions plus persistantes sur les prix', poursuivait-il.

Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance d'un nouveau recul du PMI composite de la zone euro, l'indice étant passé de 56,2 en septembre à 54,2 en octobre, soit son plus bas niveau depuis six mois. Il s'agit en outre du 3e ralentissement consécutif de la croissance du secteur privé.

Le ralentissement a été particulièrement marqué chez les fabricants, tandis que l'activité des prestataires de services a affiché sa plus faible progression depuis six mois, témoignant d'un essoufflement de la croissance après le fort rebond observé à l'issue des confinements.

'Malgré son ralentissement, la hausse de l'activité globale en octobre reste conforme à une croissance trimestrielle du PIB de l'ordre de 0,5%. Le manque de visibilité quant à l'évolution de l'économie dans les prochains mois est toutefois préoccupant', juge IHS Markit.

Par ailleurs, Les prix à la production industrielle ont augmenté de 2,7% dans la zone euro et dans l'UE en septembre 2021, par rapport à août 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

En août 2021, les prix avaient augmenté de 1,1% dans la zone euro et dans l'UE. En septembre 2021, par rapport à septembre 2020, les prix à la production industrielle ont augmenté de 16,0% dans la zone euro et de 16,2% dans l'UE.

Dans l'actualité des valeurs européennes, BT présente aujourd'hui ses résultats au titre de la période de six mois s'étant achevée le 30 septembre. La compagnie britannique présente un chiffre d'affaires ajusté de 10,3 Mds£, en recul de 3% par rapport à la même période un an plus tôt. En revanche, l'EBITDA ajusté progresse de 1%, à 3,74 Mds£, et le BPA ajusté ressort à 10,2p, contre 9,6p un an plus tôt (soit une hausse de 6%).

Deutsche Post-DHL publie un BPA de 0,88 euro au titre du troisième trimestre 2021, en progression de 27,5% en comparaison annuelle. Son profit des activités opérationnelles a augmenté de 28,6% pour des revenus en croissance de 23,5% à un peu plus de 20 milliards. Pour l'ensemble de 2021, Deutsche Post-DHL déclare anticiper désormais un profit opérationnel consolidé de 'plus de 7,7 milliards d'euros', contre 'plus de sept milliards' il y a trois mois.

Air Liquide et Eni ont signé un partenariat visant à investir dans le développement des infrastructures nécessaires à l'expansion de la mobilité hydrogène en Italie.

Roche et Novartis ont annoncé aujourd'hui avoir convenu d'un rachat par Roche des 53,3 millions d'actions Roche détenues par Novartis. La valeur totale de la transaction est d'environ 19 milliards de francs. Le prix par action est de CHF 356.9341.

Enfin, ING annonce un résultat net de 1,37 milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2021, en croissance de 73,5% en comparaison annuelle, ainsi que d'un profit imposable en hausse de 59,8% à 1,92 milliard. La banque néerlandaise a vu ses revenus de commissions s'accroître de 20%.