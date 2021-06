Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les indices pointent légèrement vers le haut Cercle Finance • 10/06/2021 à 15:43









(CercleFinance.com) - Après avoir évolué en ordre dispersé dans la matinée, les principales places boursières européennes semblent désormais pencher dans une même direction, celle du haut. Londres gagne ainsi 0,4% devant Francfort (0,2%) tandis que Paris, qui avait passé la matinée en territoire négatif, a retrouvé son point d'équilibre et peut désormais rêver de hausse. Très scruté par les opérateurs de marché, la réunion de la BCE a sans surprise confirmé le maintien d'une orientation 'très accommodante' de la politique monétaire sur le vieux continent. Les taux directeurs restent inchangés, à respectivement 0,00%, 0,25% et -0,50%. La BCE poursuivra aussi ses achats dans le cadre du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) de 1850 milliards d'euros au total, au moins jusqu'à fin mars. En outre, les achats nets effectués dans le cadre du programme d'achats d'actifs (APP) se poursuivront à un rythme mensuel de 20 milliards d'euros, et la BCE 'continuera à fournir une liquidité abondante par le biais de ses opérations de refinancement'. Les investisseurs ont aussi pu prendre connaissance en début d'après-midi du rythme de l'inflation outre-Atlantique : après une hausse de 0,8% en avril, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,6% en mai 2021 en rythme séquentiel, d'après le Département du Travail. Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation américaine s'est établie à +0,7% le mois dernier, un niveau un peu supérieur à la prévision de Jefferies (+0,6%). Par rapport à mai 2020, l'indice des prix a augmenté de 5% en brut et de 3,8% hors éléments volatils, des rythmes annuels à nouveau en accélération par rapport à avril et au-dessus des attentes des analystes. Enfin, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 31 mai aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 376 000, contre 385 000 la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de 258 000 la semaine du 24 mai, à 3 499 000. Du côté des valeurs européennes, Stellantis a annoncé sa mise en examen par le tribunal de Paris. Des allégations de ' tromperie ' pèsent en effet sur Peugeot, dans le cadre de la vente de véhicules diesel Euro 5 en France entre 2009 et 2015. L'Allemand Aixtron gagne plus de 17% à Francfort, entouré pour le relèvement sensible, par l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, de ses prévisions pour 2021, en raison d'une demande de ses clients plus importante que prévu précédemment. Le Français Alstom a indiqué que son consortium allait livrer un projet ferroviaire interurbain de grande envergure au Mexique, contrat d'une valeur totale d'environ 1,3 milliard d'euros, dont près d'un milliard pour la part d'Alstom-Bombardier. L'Espagnol Siemens Gamesa souhaiterait procéder à l'introduction en Bourse de Windar Renovables, le spécialiste espagnol de la construction des éoliennes, rapporte ce matin El Confidential. La valorisation de la société serait de l'ordre de 1 milliard d'euro. Le Britannique Rolls-Royce annonce qu'une nouvelle technologie s'intéresser de près à la technologie hydrogène de pile à combustible. La division Power Systems a ainsi installé un démonstrateur de 250 kW au sein de l'usine de Friedrichshafen (Allemagne), offrant des possibilités de tests et de démonstrations aux clients. Enfin, BMW annonce faire partie d'un groupe de dix grandes entreprises allemandes ayant fondé un Consortium sur les technologies quantiques et leurs applications (QUTAC). Il s'agirait d'aider à la mise sur le marché d'applications pertinentes pour les industries de la technologie, de la chimie, de la pharmacie, des assurances ou de l'automobile.

