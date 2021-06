Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les indices évoluent en ordre dispersé Cercle Finance • 10/06/2021 à 11:33









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes évoluent en ordre dispersé ce matin : Londres progresse de 0,3% à l'inverse de Paris qui cède 0,3%. Entre les deux, Francfort se maintient autour de son point d'équilibre. L'actualité de la journée sera marquée par la réunion de la BCE dans l'après-midi. ' Mme Lagarde devrait rappeler sa volonté de soutenir l'activité économique et annoncer la poursuite des programmes d'achats d'obligations', avançait Aurel BGC en début de semaine. Autre rendez-vous incontournable du jour, la parution, en début d'après-midi, de l'inflation aux Etats-Unis au titre du mois de mai. Selon Jefferies, celle-ci pourrait ralentir à +0,5% en rythme séquentiel (+0,6% en données coeur), mais au contraire accélérer à +4,7% en rythme annuel (+3,6% en donnée coeur). Du côté des valeurs européennes, le titre Stellantis cède plus de 2% ce matin après l'annonce de sa mise en examen hier par le tribunal de Paris. Des allégations de ' tromperie ' pèsent en effet sur Peugeot, dans le cadre de la vente de véhicules diesel Euro 5 en France entre 2009 et 2015. L'Allemand Aixtron s'envole de 14% à Francfort, entouré pour le relèvement sensible, par l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, de ses prévisions pour 2021, en raison d'une demande de ses clients plus importante que prévu précédemment. Le Français Alstom a indiqué que son consortium allait livrer un projet ferroviaire interurbain de grande envergure au Mexique, contrat d'une valeur totale d'environ 1,3 milliard d'euros, dont près d'un milliard pour la part d'Alstom-Bombardier. L'Espagnol Siemens Gamesa souhaiterait procéder à l'introduction en Bourse de Windar Renovables, le spécialiste espagnol de la construction des éoliennes, rapporte ce matin El Confidential. La valorisation de la société serait de l'ordre de 1 milliard d'euro. Enfin, BMW annonce faire partie d'un groupe de dix grandes entreprises allemandes ayant fondé un Consortium sur les technologies quantiques et leurs applications (QUTAC). Il s'agirait d'aider à la mise sur le marché d'applications pertinentes pour les industries de la technologie, de la chimie, de la pharmacie, des assurances ou de l'automobile.

