Europe : les indices boursiers sans réelle tendance

(CercleFinance.com) - Les principales bourses européennes évoluent sans tendance nette ce matin, Paris gagnant 0,1% tandis que Londres et Francfort cèdent 0,1%. Outre-Atlantique, le S&P, le Dow Jones et le Nasdaq avaient clos en hausse vendredi, à respectivement +0,3%, +0,5% et +0,2%, sur fond d'un rapport américain sur l'emploi meilleur que prévu. 'Le marché du travail américain a de nouveau été sensiblement plus dynamique en octobre. Globalement, il se dirige vers le plein emploi, qui pourrait être atteint dans le courant de l'année prochaine', réagissait Commerzbank à cette publication. 'Même si la Fed a promis d'être patiente avec les hausses de taux d'intérêt, la pression sur la banque centrale pour amorcer une remontée de ses taux devrait augmenter en 2022', ajoutait cependant la banque allemande. Sur le plan statistique, aucune donnée n'est attendue ce lundi, mais les jours suivants verront publiés notamment l'indice ZEW en Allemagne, la croissance du PIB au Royaume Uni, la production industrielle de la zone euro et les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Dans l'actualité des valeurs européennes, Henkel annonce un chiffre d'affaires en hausse de 3,7% à un peu plus de 15 milliards d'euros, avec une croissance organique de 8,6% (mais seulement de 3,5% sur son seul troisième trimestre), au titre des neuf premiers mois de 2021. Daimler Mobility et Visa annoncent un partenariat technologique mondial pour intégrer le commerce numérique dans la voiture. Ainsi, à partir du printemps 2022, la technologie de Visa permettra aux clients Mercedes-Benz en Europe de payer des biens et des services en utilisant leur empreinte digitale dans la voiture. Rolls-Royce annonce avoir franchi une nouvelle étape de collaboration stratégique avec cellcentric -une coentreprise créée par Daimler Truck AG et Volvo Group AB- autour de modules de piles à combustible à hydrogène. Enfin, Siemens Gamesa annonce avoir été désigné fournisseur de Vattenfall pour deux projets éoliens offshore de 1,8 GW chacun, Norfolk Vanguard et Norfolk Boreas, au Royaume-Uni.

