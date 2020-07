Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les GAFA font passer le PIB au second plan Cercle Finance • 31/07/2020 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent (+0,2% à Londres, +0,7% à Francfort, +0,4% à Paris), la salve de trimestriels publiée jeudi soir par les GAFA venant éclipser la chute du PIB de la zone euro annoncée dans la matinée. 'Les résultats d'Apple sont exceptionnels. Le groupe dépasse toutes les attentes sur les ventes d'iPhones et de services', souligne ainsi Aurel BGC, qui pointe aussi des publications de bonnes factures chez Facebook et Amazon, mais plus mitigée chez Alphabet. Au deuxième trimestre 2020, le PIB a diminué de 12,1% dans la zone euro et de 11,9% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat, soulignant qu'il s'agit de loin des reculs les plus importants depuis le début des séries temporelles en 1995. 'Ces estimations rapides préliminaires du PIB sont basées sur des sources de données incomplètes qui feront encore l'objet de révisions dans le contexte des mesures de confinement liées à la Covid-19', précise néanmoins l'office de statistiques. Concernant la France, le PIB a chuté de 13,8% sur le trimestre écoulé, après -5,9% au premier trimestre 2020, avec l'arrêt des activités 'non essentielles' dans le contexte du confinement mis en place entre mi-mars et début mai. Dans l'actualité des valeurs, Nokia gagne 12% sur l'OMX, l'équipementier télécoms finlandais ayant engrangé un bénéfice au deuxième trimestre malgré la baisse des ventes résultant de la crise de la Covid-19 et des difficultés en Chine. IAG (International Airlines Group) dévisse par contre de 7% à Londres dans le sillage d'une perte nette trimestrielle de 2,1 milliards d'euros dévoilée par le transporteur aérien, et de l'annonce d'une augmentation de capital de jusqu'à 2,75 milliards. Umicore plonge de 8% à Bruxelles, le groupe industriel prévoyant toujours que son EBIT ajusté pour l'ensemble de l'année sera inférieur aux niveaux atteints en 2019, malgré des résultats ajustés quasiment stables au premier semestre 2020.

