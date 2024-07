Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: les élections britanniques n'inquiètent pas information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - L'optimisme l'emporte sur les places européennes (+0,7% à Londres et à Paris, +0,3% à Francfort) en ce 4 juillet, journée marquée à la fois par les élections générales au Royaume-Uni et une fermeture de Wall Street pour cause d'Independance Day.



Alors que les Britanniques doivent se rendre aux urnes pour renouveler leur Chambre des Communes, les opérateurs semblent confiants à l'approche d'une très probable victoire du Labour qui mettrait fin à 14 ans de règne des Tories.



'Le parti travailliste met le 'changement' au coeur de son programme, pourtant en termes de modifications de l'arithmétique fiscale existante, il est le moins ambitieux des grands partis et beaucoup plus modéré que dans ses manifestes récents', estime ainsi Nomura.



'Les politiques fiscales des travaillistes devraient avoir un impact minimal sur la croissance et la politique de la Banque d'Angleterre. En revanche, les réformes structurelles envisagées pourraient être plus importantes pour les perspectives de croissance', juge-t-il.



Seule donnée macroéconomique de la séance en Europe, les commandes en volume dans l'industrie manufacturière allemande ont diminué de 1,6% en mai par rapport au mois précédent, soit leur cinquième baisse consécutive en rythme séquentiel.



'Cela confirme notre anticipation d'un deuxième trimestre à nouveau faible et d'une reprise économique modérée généralement attendue au second semestre', juge Commerzbank, qui voit aussi 'un risque croissant que cette reprise prenne encore plus de temps à venir'.



Dans l'actualité des valeurs, Roche perd 2% à Zurich, sanctionné pour l'échec et l'arrêt de son étude de phase II/III SKYSCRAPER-06, évaluant le tiragolumab associé à Tecentriq et à la chimiothérapie, dans une forme de cancer du poumon non à petites cellules.



Ericsson cède 1% à Stockholm, l'équipementier télécoms ayant passé une nouvelle provision d'environ 980 millions d'euros essentiellement liée au rachat en 2021 de l'américain Vonage, une charge qui n'aura toutefois aucun impact sur sa trésorerie.





