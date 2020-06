Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les chiffres d'IHS Markit soutiennent les Bourses Cercle Finance • 03/06/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent encore du terrain (+1,4% à Londres, +1,9% à Francfort, +1,8% à Paris), encouragées par une nouvelle vague d'indices PMI laissant espérer une amélioration de la conjoncture macroéconomique. Se redressant par rapport à son estimation flash (30,5), et en nette hausse par rapport à avril, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans l'Eurozone s'affiche à 31,9 en mai, mais continue malgré tout de signaler une contraction sévère de l'activité. 'A moins d'un deuxième pic de contagion, la levée progressive des mesures de confinement prévue par les gouvernements de chaque pays permettra de soutenir l'activité économique dans les mois à venir', espère Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. 'On peut s'attendre à ce que le fort taux de chômage se répercute sur les niveaux de consommation des ménages tandis que les entreprises, contraintes de restaurer leurs bilans, limiteront très probablement leurs dépenses', prévient-il néanmoins. Toujours dans la zone euro, au mois d'avril, le taux de chômage s'est établi à 7,3%, en hausse par rapport au taux de 7,1% enregistré en mars, tandis que les prix à la production industrielle ont diminué de 2%. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre l'enquête ADP sur l'emploi privé au titre du mois de mai -à deux jours du rapport officiel du Département du Travail-, puis les commandes à l'industrie d'avril, ainsi que les derniers indices PMI et ISM des services. Dans l'actualité des valeurs, Lufthansa gagne 4% à Francfort, après la publication au titre des trois premiers mois de 2020, d'une perte nette de 2,1 milliards d'euros et d'une perte opérationnelle ajustée de 1,2 milliard, des chiffres sans grande surprise au vu du contexte. D'Ieteren gagne 1,1% à Bruxelles alors que sa filiale D'Ieteren Auto souhaite mettre en oeuvre un projet d'accélération de sa transformation -entamée depuis plus d'un an- 'en réponse à un marché en pleine mutation'.

