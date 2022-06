Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: les Bourses vont de l'avant ce mardi information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 11:48









(CercleFinance.com) - Après avoir terminé en ordre dispersé la première séance de la semaine, les Bourses européennes gagnent de concert du terrain ce mardi, avec notamment des gains de +1,1% à Londres, +0,9% à Francfort, et de +1,4% à Paris.



'Les marchés européens sont en hausse alors que la Chine déconfine plus rapidement que prévu et assouplie les mesures', explique Kiplink, ajoutant que les marchés seront attentifs à la confiance du consommateur américain, cet après-midi.



'Selon les stratégistes de Morgan Stanley, les valeurs européennes n'ont pas encore intégré le risque de récession en dépit des faibles niveaux de valorisation', rapporte cependant la société de gestion dans son point du matin.



'Ils considèrent que les marchés actions ont tendance à reculer deux à trois semaines avant que les prévisions de résultats commencent à être révisées à la baisse et s'attendent à ce que l'abaissement de ces prévisions commence au troisième trimestre', poursuit-il.



Dans l'actualité des valeur, Equinor s'adjuge 3% après l'annonce par le groupe énergétique norvégien de son intention de racheter la société d'électricité Triton Power pour un montant total de 341 millions de livres, conjointement avec SSE Thermal.



Ericsson recule de près de 1% sur l'OMX, l'équipementier télécoms scandinave visant une finalisation de son projet d'acquisition de Vonage avant fin juillet, finalisation qui était initialement attendue au premier semestre.





