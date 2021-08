Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses végètent avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Dans l'attente du rapport sur l'emploi américain prévu en début d'après-midi, les Bourses européennes végètent autour de leurs équilibres (-0,1% à Londres et à Paris, +0,1% à Francfort) avec des données préoccupantes pour l'industrie allemande. Après un tassement de 0,8% en mai (révisé d'une estimation initiale de -0,3%), la production industrielle allemande a reculé de 1,3% en juin, et est ainsi ressortie à un niveau inférieur de 6,8% à celui de février 2020. 'La nouvelle baisse souligne la gravité des problèmes du secteur manufacturier', réagit Capital Economics, qui pointe une production automobile de 29% inférieure à son niveau d'avant la pandémie, reflétant l'impact des pénuries de composants. 'Celles-ci devraient maintenant se poursuivre tout au long de la seconde moitié de l'année et freineront une reprise économique par ailleurs solide', poursuit-il, se demandant donc si l'économie retrouvera son niveau d'avant la pandémie au quatrième trimestre. Autre donnée parue dans la matinée, le déficit commercial de la France s'est réduit à 5,8 milliards d'euros en juin, contre 6,6 milliards le mois précédent, avec une hausse de 5,3% des exportations surpassant celle de 2,8% des importations. Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs saluent les résultats de RTL (+5% à Bruxelles), Pirelli (+4% à Milan), Allianz (+3% à Francfort) et secondairement ING (+1% à Amsterdam), mais sanctionnent ceux de bpost (-5% à Bruxelles).

