Europe : les Bourses végètent autour de leurs équilibres

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes végètent autour de leurs équilibres (-0,1% à Londres, stabilité à Francfort et à Paris) sur fond d'inquiétudes au sujet de la pandémie qui contribuent à une chute de l'indice ZEW annoncée en cours de matinée. 'L'augmentation des cas de Covid-19 dans le monde fait planer une ombre sur la reprise', pointe Kiplink, notant que 'les autorités américaines ont déconseillé hier les déplacements à destination de l'Europe, évoquant le nombre croissant de nouvelles infections'. Seule donnée parue ce matin, l'indice ZEW des perspectives des analystes financiers allemands fléchit de 22,9 points à +40,4 en août, marquant ainsi son troisième mois consécutif de baisse, baisse d'ailleurs plus sensible que celles des mois précédents. 'Ceci pointe des risques grandissants pour l'économie allemande, tels qu'une possible quatrième vague de Covid-19 démarrant cet automne ou un ralentissement de la croissance en Chine', explique Achim Wambach, le président de l'institut ZEW. Ce dernier explique toutefois aussi l'affaiblissement des perspectives par une croissance plus élevée déjà atteinte, au vu de l'indice d'évaluation de la situation actuelle qui gagne 7,4 points pour atteindre +29,3. Dans l'actualité des valeurs, Munich Re gagne près de 2% à Francfort, le géant de la réassurance ayant dévoilé un bénéfice presque doublé pour le deuxième trimestre, une performance qui lui permet de confirmer sa prévision de résultat annuel. Dufry recule par contre de près de 2% à Zurich, après une publication semestrielle du distributeur en zones détaxées 'un peu au-dessous des attentes sur les revenus, mais avec de très bonnes nouvelles sur les réductions de coûts', selon Oddo. InterContinental Hotels recule de plus de 2% à Londres, malgré la publication de bénéfices en forte progression au titre des six premiers mois de 2021, reflétant une amélioration significative de la demande en cours de semestre.

