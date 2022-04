Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: les Bourses sur une note hésitante information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 11:15

(CercleFinance.com) - Malgré une orientation favorable des places en Asie cette nuit, les Bourses européennes se montrent hésitantes ce mercredi (+0,2% à Londres et à Paris, mais -0,3% à Francfort), alors que la question de l'inflation demeure au premier plan des préoccupations.



'Les investisseurs devraient continuer de digérer l'inflation américaine. Les économistes estiment que ces chiffres confortent la politique restrictive de la Fed', estime Kiplink, alors que les prix à la production aux Etats-Unis doivent encore paraitre en début d'après-midi.



De même, les prix à la consommation au Royaume Uni ont grimpé à un rythme annuel de 7% en mars, un taux en forte progression de 0,8 point par rapport à celui du mois précédent et atteignant un nouveau plus haut depuis 30 ans.



'Cette inflation accrue exercera davantage de pression sur la Banque d'Angleterre pour qu'elle augmente rapidement ses taux d'intérêt', prévient Capital Economics, qui s'attend à ce qu'ils passent de 0,75% à 1,00% le 5 mai et à au moins 2,00% l'an prochain.



Dans l'actualité des valeurs, Tesco chute de plus de 4% à Londres après les résultats annuels du distributeur alimentaire, qui a fourni une fourchette-cible plus large que d'habitude pour son exercice 2022-23, compte tenu des incertitudes sur l'environnement externe.



Barry Callebaut recule de près de 4% à Zurich, bien que le chocolatier se soit déclaré confiant dans ses objectifs à moyen terme, à l'occasion de la publication de résultats récurrents en légère progression au titre de son premier semestre 2021-22.