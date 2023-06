Europe: les Bourses stagnent après l'inflation britannique information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 11:35

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gravitent autour de leurs équilibres ce mercredi (+0,1% à Francfort, -0,1% à Paris), notamment Londres (-0,1%), où les derniers chiffres décevants de l'inflation au Royaume-Uni semblent peser sur la tendance.



La hausse des prix à la consommation britanniques n'a pas reflué au mois de mai puisqu'elle est ressortie à égalité avec son niveau d'avril, à 8,7% sur un an, alors que les économistes espéraient en moyenne une baisse à moins de 8,5%.



'Cette fois, il ne s'agit pas d'inflation énergétique ou alimentaire - des chocs transitoires plus facilement gérés par les institutions - mais plutôt d'un problème plus structurel et de long terme lié à une faible productivité et à un marché du travail tendu', note Liberum.



La persistance d'une inflation élevée pourrait accentuer la pression sur la Banque d'Angleterre pour qu'elle décide d'une nouvelle hausse de taux de 25 points de base ce jeudi et poursuive son durcissement de politique monétaire dans les mois à venir.



Sur le front des valeurs, adidas s'adjuge 3% à Francfort avec le soutien de propos d'UBS, qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur le titre du fournisseur d'articles de sport, pointant des 'premiers signes d'inflexion des ventes'.



A l'inverse, le chimiste Lanxess (-1% à Francfort) et le pneumaticien Pirelli (-1% à Milan) cèdent du terrain en Bourse, sous le poids de dégradations de recommandations, respectivement à 'conserver' chez Stifel et à 'neutre' chez Oddo BHF.