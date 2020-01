Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses se stabilisent Cercle Finance • 22/01/2020 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gravitent près de leurs équilibres (+0,1% à Londres et à Francfort, stabilité à Paris), au lendemain d'une séance marquée par l'inquiétude liée à l'épisode épidémique venu de Chine. L'actualité a été dominée mardi par le coronavirus 2019-nCoV. 'Les investisseurs tentent d'évaluer le risque de contagion en perspective de l'accroissement du trafic en Asie à l'occasion du nouvel an lunaire', expliquait-on chez Wells Fargo Advisors. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre les résultats d'entreprises comme Johnson & Johnson, ainsi que les ventes de logements anciens pour décembre 2019, attendues en hausse à un peu plus de 5,4 millions en rythme annualisé. 'Le dynamisme des ventes immobilières a un impact indirect importants pour d'autres secteurs (que la construction) comme l'ameublement, la décoration et plus globalement des ventes de matériaux de construction pour la rénovation des habitations', note Aurel BGC. Pour l'heure, Daimler recule de 1,3% à Francfort après la présentation par le constructeur automobile de ses chiffres préliminaires pour 2019, dont un profit opérationnel de 5,6 milliards d'euros, à comparer à 11,1 milliards l'année précédente. ASML se replie de 1% à Amsterdam, après la publication d'un bénéfice net atone à 2,59 milliards d'euros au titre de son exercice 2019, soit 6,16 euros par action, niveau conforme à l'estimation moyenne des analystes. Burberry perd 2,2% à Londres malgré une hausse de 3% de ses ventes à périmètre comparable au cours de son troisième trimestre, une performance qui a conduit la maison de luxe à revoir à la hausse sa prévision de croissance annuelle.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.