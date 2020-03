Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses se redressent Cercle Finance • 20/03/2020 à 11:18









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes regagne du terrain (+4,6% à Londres, +4,4% à Francfort, +4,9% à Paris), les opérateurs semblant placer leurs espoirs dans les différentes mesures annoncées en réponse à la crise provoquée par la pandémie. S'il note que le coronavirus se propage encore plus vite à travers le monde, Commerzbank souligne aussi que 'l'Union européenne assouplit les règles sur l'aide publique aux entreprises et l'Allemagne met sur la table un paquet de 40 milliards d'euros'. 'Nous attendons des informations importantes en termes de nouveaux cas aux Etats-Unis et (...) si les indices pourraient tenter de se maintenir, le weekend devrait ensuite apporter son lot de mauvaises nouvelles', prévient Vincent Boy, analyste marché chez IG France. Dans l'actualité des valeurs, Enel grimpe de 7% à Milan, dans le sillage d'un résultat net hors exceptionnel en croissance de 17,4% au titre de l'année écoulée, en ligne avec les attentes et les objectifs du plan stratégique du groupe énergétique. Marks & Spencer dévisse par contre de 7% à Londres, la chaine de grands magasins ayant revu ses directives, en supprimant ses prévisions de bénéfices actuelles en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19. Inditex prend 3% à Madrid, alors que le groupe textile serait en préparation d'un plan d'ajustement des effectifs selon La Vanguardia, plan qui 'pourrait concerner jusqu'à 37.000 employés sur un total de 40.000 en Espagne' d'après Aurel BGC.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.