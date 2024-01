Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: les Bourses se redressent avant les résultats information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 11:34









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se redressent nettement (+0,7% à Londres, +0,9% à Francfort, +1,1% à Paris), tournant la page de la déception suscitée par l'inflation américaine jeudi pour braquer leurs regards vers la saison des résultats d'entreprise.



Les places du vieux continent ont pâti la veille de l'annonce d'un taux d'inflation aux Etats-Unis légèrement supérieur aux attentes pour le mois de décembre, à +3,4% en données brutes et à +3,9% hors alimentation et énergie.



'Cela ne change pas grand-chose à la tendance graduelle à la baisse de l'inflation', jugeait Commerzbank, qui se disait toutefois 'conforté dans l'idée que la Fed ne réduira pas les taux d'intérêt en mars, comme le marché l'anticipe, mais seulement en mai'.



Les opérateurs tournent maintenant leur attention vers les publications d'entreprises au titre du quatrième trimestre, plusieurs grandes banques, dont JP Morgan Chase et Citigroup, devant ouvrir le bal de la saison des résultats ce vendredi.



En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, Airbus signe l'une des meilleures performances du CAC40 à Paris en gagnant plus de 2%, l'avionneur ayant dépassé son objectif de livraisons d'avions pour 2023 avec 735 appareils commerciaux livrés.



Burberry dévisse de 7% à Londres, la maison de luxe ayant connu une nouvelle décélération au cours de la période clé de décembre et s'attendant maintenant à ce que ses résultats pour l'ensemble de l'année soient inférieurs à ses prévisions précédentes.



Alfa Laval recule pour sa part de 2% sur l'OMX, pénalisé par des propos d'UBS qui dégrade sa recommandation sur le titre du groupe d'ingénierie scandinave de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours ramené de 430 à 334 couronnes suédoises.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.