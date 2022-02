Europe: les Bourses se rassurent au sujet de l'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 11:25

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se redressent ce mardi (+0,6% à Londres, +1,4% à Francfort, +1,1% à Paris), sur des espoirs d'apaisement des tensions entre la Russie et l'Ukraine après l'annonce d'un retrait de troupes russes près de la frontière.



'Le ministère russe de la Défense a en effet annoncé le début du retrait de forces engagées dans des manoeuvres près de la frontière ukrainienne et leur retour vers leurs bases en Russie, a annoncé l'agence Interfax', rapporte Kiplink.



'Les investisseurs continuent toutefois de surveiller la situation en Ukraine où le président ukrainien, Volodimir Zelenski, a évoqué lundi une possible invasion russe mercredi et a décidé de faire du 16 février un jour pour l'unité nationale ukrainienne', poursuit-il.



Par ailleurs, l'indice du sentiment économique (perspectives) pour l'Allemagne -calculé par le ZEW- augmente de 2,6 points ce mois-ci pour atteindre 54,3, tandis que celui de la situation actuelle progresse de 2,1 points à -8,1.



'Les experts des marchés financiers s'attendent à un assouplissement des restrictions liées au coronavirus et à une reprise économique au premier semestre 2022. Ils continuent aussi de s'attendre à ce que l'inflation diminue', souligne l'institut munichois.



Toujours au chapitre des statistiques, le PIB a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE au quatrième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat qui confirme donc en deuxième lecture sa toute première estimation de fin janvier.



Côté valeurs, Glencore s'adjuge plus de 3% à Londres, le groupe de matières premières affichant son intention de redistribuer quatre milliards de dollars à ses actionnaires, sous forme de dividendes et de rachats d'actions, à l'occasion de ses résultats annuels.



DSM avance de plus de 1% à Amsterdam, après la publication par le groupe de chimie de ses résultats annuels, accompagnés d'une proposition de hausse de 0,10 euro de son dividende par action ordinaire, pour le porter ainsi à 2,50 euros.