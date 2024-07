Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: les Bourses s'interrogent sur les élections US information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent hésitantes ce mardi (-0,1% à Londres, stabilité à Paris, +0,8% à Francfort), alors que les investisseurs s'interrogent sur les répercussions des derniers rebondissements dans la course à la Maison Blanche.



Selon des analystes, il n'y aurait rien d'étonnant à assister à un léger rattrapage des actifs risqués européens par rapport aux Etats-Unis, et ce après plusieurs semaines de nette sous-performance des actions du Vieux Continent.



Le désistement de Joe Biden au profit de Kamala Harris semble amenuir les chances de Donald Trump, qui avait promis d'imposer un tarif douanier de 10% sur toutes les importations américaines, y compris celles provenant d'Europe.



'Plusieurs études économétriques montrent des impacts significatifs sur la croissance européenne, de l'ordre de 1%, en cas de résurgence de fortes tensions commerciales liées à Trump', rappelle Michaël Nizard, chez Edmond de Rothschild AM.



'Il est trop tôt pour formuler des hypothèses sur l'issue des élections : les investisseurs auront besoin de se faire une idée plus précise sur les candidats, leur programme et leurs perspectives de victoire', tempère néanmoins Erik L. Knutzen, chez Neuberger Berman.



L'actualité du jour en Europe est principalement dominée par les publications d'entreprises, comme celle de SAP qui reçoit un accueil chaleureux à Francfort (+7%), les craintes des investisseurs ayant été apaisées par de solides performances dans le 'cloud'.



Les opérateurs saluent aussi les résultats trimestriels dévoilés par Compass (+4% à Londres) et Logitech (+2% à Zurich), mais ils délaissent ceux de Porsche (-2% à Francfort), Givaudan (-4% à Zurich) et AkzoNobel (-4% à Amsterdam).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.