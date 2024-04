Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: les Bourses s'affaissent à la suite de New York information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'affaissent ce mardi (-1,4% à Londres et à Francfort, -1,2% à Paris), dans le sillage de Wall Street la veille, où une brusque remontée des rendements obligataires a suscité l'inquiétude des investisseurs.



Les tensions sur les taux américains ont été ravivées lundi par des ventes de détail supérieures aux attentes aux Etats-Unis au mois de mars, de quoi éloigner encore un peu plus la perspective d'une baisse de taux directeurs de la Fed.



Dans ce contexte, marqué aussi par une aversion au risque nourrie par le spectre d'un embrasement au Moyen-Orient, les opérateurs restent de marbre face à la remontée de l'indice ZEW à 42,9 ce mois-ci, un plus haut depuis mars 2022.



Autre donnée de la matinée, l'excédent commercial de la zone euro s'est réduit à +17,9 milliards d'euros en février, contre +27,1 milliards le mois précédent, les exportations ayant diminué de 2% tandis que les importations ont augmenté de 4,2%.



Dans l'actualité des valeurs, Ericsson grimpe de 6% sur l'OMX, après la publication par l'équipementier télécoms suédois de ses résultats de premier trimestre, marqués par une amélioration de sa rentabilité en dépit d'une contraction de ses ventes.



Barry Callebaut s'adjuge 4% à Zurich, soutenu par des relèvements de recommandation sur le titre du chocolatier, à 'neutre' chez UBS et à 'achat' chez Stifel, avec des objectifs de cours rehaussés à respectivement 1350 et 1600 francs suisses.



ArcelorMittal chute par contre de 6% à Paris, dans le sillage d'une dégradation de conseil chez Deutsche Bank à 'conserver' avec un objectif de cours ramené à 29 euros, le broker disant s'inquiéter de l'évolution de la demande d'acier.





