Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: les Bourses reviennent à la prudence information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 11:38









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes repartent à la baisse ce vendredi (-0,5% à Londres, -0,8% à Francfort, -0,7% à Paris) au lendemain d'une séance positive sur fond de baisse de taux de 25 points de base par la BCE, décision qui était toutefois largement anticipée.



'Cette première baisse des taux marque l'entrée dans un nouveau cycle après le fort resserrement monétaire opéré de juillet 2022 à octobre 2023, suivi de longs mois de statu quo', met en avant Caroline Arnould, directrice générale de CAFPI.



Toutefois, la BCE a fait part à cette occasion d'une révision en hausse de ses projections d'inflation, la prévoyant désormais en moyenne à 2,5% en 2024, 2,2% en 2025 et 1,9% en 2026 (et à 2,8%, 2,2% et 2,0% respectivement en données sous-jacentes).



'Cela implique que la trajectoire future des baisses de taux pourrait être un peu plus lente que prévu', réagissait Capital Economics, soulignant que la BCE 'ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière' pour l'avenir.



Les regards vont maintenant se tourner vers les Etats-Unis, où le Département du Travail doit publier son rapport mensuel sur l'emploi pour le mois de mai, à quelques jours de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).



Parmi les données parues ce matin en Europe, la production industrielle allemande est restée atone (-0,1%) en avril par rapport au mois précédent, faisant penser à Commerzbank qu'une augmentation notable 'devrait être longue à venir'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.