Europe: les bourses restent en ordre dispersé après le ZEW information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 11:33

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières évoluent sans direction claire ce matin: si Paris gagne près de 0,5%, Francfort végète à l'équilibre tandis que Londres cède 0,4%.



Les marchés restent préoccupés par le cycle de resserrement des banques centrales visant à contrer l'inflation. La hausse des taux pèse sur l'économie mondiale et agite le spectre d'une éventuelle récession.

A ce titre, les chiffres de l'inflation aux USA attendus demain seront particulièrement scrutés par les opérateurs.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pu prendre connaissance en fin de matinée de de l'indice ZEW du climat économique pour l'Allemagne, évaluant les perspectives économiques du pays.

Celui-ci a enregistré une baisse dans l'enquête actuelle de juillet 2023 : à -14,7, il se montre inférieur de 6,2 points à sa valeur du mois précédent.



'Les experts des marchés financiers prévoient une nouvelle détérioration de la situation économique d'ici la fin de l'année', souligne le ZEW, qui pointe l'anticipation de hausses de taux d'intérêt à court terme dans la zone euro et aux États-Unis et la faiblesse de la Chine.



L'évaluation de la situation économique en Allemagne s'est aussi détériorée, l'indicateur correspondant ayant baissé de trois points pour s'établir à -59,5. L'indicateur de situation pour la zone euro a quant à lui diminué de 2,5 points à -44,4.



Enfin, dans l'actualité des sociétés européennes, Roche annonce que la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour Columvi dans le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) en rechute ou réfractaire (R/R) après deux lignes de traitement systémique ou plus.



ArcelorMittal annonce aujourd'hui que son fonds d'innovation XCarb™ lance un nouveau programme visant à financer et soutenir les start-up développant les technologies de décarbonation industrielle les plus prometteuses de l'Inde.



BASF a fait savoir que son site BASF Shanghai Coatings Minhang and Caojing et son usine de résine BASF Coatings, également située à Shanghai, avaient utilisé 100 % d'énergie renouvelable dans l'ensemble de leurs opérations en 2023.