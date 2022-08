Europe: les Bourses résistent aux indices PMI information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 11:56

(CercleFinance.com) - Un biais positif prévaut sur les places européennes (stabilité à Londres, mais +0,2% à Francfort et à Paris), manifestant donc une certaine résistance à la parution d'indices PMI composites en recul dans la région.



Celui de la zone euro est ainsi ressorti à 49,9 le mois dernier, contre 52 en juin, signalant le premier repli de l'activité locale depuis février 2021 avec une contraction du secteur manufacturier et un nouveau ralentissement de l'expansion des services.



'De nombreuses entreprises s'inquiètent par ailleurs des risques de pénurie énergétique, qui pourraient entraîner de nouvelles difficultés d'approvisionnement et faire grimper les prix, entravant ainsi davantage l'activité économique', prévient-on chez S&P Global.



De même, l'expansion du secteur privé britannique a ralenti en juillet, à en croire l'indice PMI composite local qui s'est établi à un plus bas de 17 mois de 52,1, après 53,7 en juin, reflétant une demande morose à la fois sur le marché intérieur et à l'étranger.



Signal plus encourageant, l'Allemagne a retrouvé un excédent commercial en juin, de 6,4 milliards d'euros, après avoir essuyé un déficit de 0,8 milliard le mois précédent, grâce à un redressement de 4,5% des exportations allemandes.



Dans l'actualité des valeurs, à Francfort, les opérateurs sanctionnent les résultats de BMW (-5%) et de Siemens Healthineers (-5%), mais accueillent favorablement ceux d'Infineon (+2%), Commerzbank (+2%) et Hugo Boss (+3%).



A la Bourse de Paris, ils saluent les publications trimestrielles de la banque Société Générale (+4%) et de la compagnie d'assurance AXA (+5%), à l'inverse de celle du groupe de services aux collectivités Veolia (-3%).