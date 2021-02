Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses résistent aux données d'IHS Markit Cercle Finance • 03/02/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - Soutenues par un contexte d'optimisme au lendemain des résultats solides dévoilés par Alphabet et Amazon, les Bourses européennes progressent légèrement (+0,4% à Londres, +0,6% à Francfort, +0,3% à Paris), en dépit de piètres indices PMI composites. Le secteur privé de la zone euro a connu un début d'année 2021 difficile, au vu de l'indice PMI composite IHS Markit qui s'est replié de 49,1 en décembre 2020 à 47,8 en janvier, repli traduisant une accélération de la contraction de l'activité globale. 'Un recul du PIB semble dès lors fort probable au premier trimestre 2021, les dernières données de l'enquête laissant toutefois anticiper un taux de contraction bien moins marqué que ceux enregistrés lors du premier semestre 2020', estime-t-on chez IHS Markit. De son côté, l'indice PMI composite du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit- ressort en plongeon à 41,2 en données définitives pour janvier, contre 40,6 en estimation flash, et après 50,4 en données définitives pour décembre 2020. Sur le front des publications d'entreprises, Siemens gagne plus de 1% à Francfort, après que le groupe industriel a annoncé des résultats trimestriels plus solides et a 'sensiblement' relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Vodafone grimpe de 3% à Londres après l'annonce par l'opérateur télécoms d'un chiffre d'affaires de 11,2 milliards d'euros au titre de son troisième trimestre comptable, en baisse de 4,7% en données brutes, mais presque stables (-0,3%) en organique. Publicis bondit de près de 4% à Paris, le groupe de communication affichant, au titre de 2020 un résultat net courant part du groupe en baisse de 13% à 1034 millions d'euros, soit 4,27 euros par action (-14,9%), un BPA courant supérieur au consensus.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.