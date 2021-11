Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses reprennent un peu leurs esprits information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Après le vent de panique qui a soufflé vendredi sur fond de nouvelles alarmantes sur le front sanitaire, les places européennes semblent reprendre un peu leurs esprits (+0,8% à Londres, +0,4% à Francfort, +0,6% à Paris) en ce début de semaine. 'Vendredi, les marchés ont subi une des plus fortes baisses constatées depuis longtemps, accompagnée d'une forte accélération de l'indice de volatilité, suite à la propagation rapide d'un nouveau variant venu d'Afrique du Sud', rappelle un analyste d'IG France. Il note toutefois que cette inquiétude semble déjà se réduire ce matin, mettant en avant 'les annonces du ministre de la santé en Afrique du Sud concernant les effets peu sévères et les doutes quant au fait que celui-ci se répande plus vite que les autres'. De très nombreuses données sont attendues cette semaine en Europe, parmi lesquelles les derniers chiffres de l'inflation et du chômage dans la zone euro, une nouvelle estimation de la croissance française, ainsi que les indices PMI d'IHS Markit. Aux Etats-Unis, outre les indices PMI et ISM, doivent paraitre au cours des prochains jours l'indice de confiance du Conference Board, l'enquête ADP sur l'emploi privé et surtout le rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail. En attendant, on notera que les indices ESI du sentiment économique ont reculé en novembre, dans la zone euro comme dans l'Union européenne, mais que les indicateurs des attentes en termes d'emploi ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis janvier 2018. Dans l'actualité des valeurs, Amadeus IT (+1% à Madrid) et Royal Mail (+1% à Londres) gagnent du terrain, tous deux aidés par des relèvements de recommandations de 'neutre' à 'achat' et des rehaussements d'objectifs de cours chez UBS.

