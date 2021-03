Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : les Bourses reprennent leur souffle Cercle Finance • 12/03/2021 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent un peu de terrain (-0,3% à Londres, -0,7% à Francfort, -0,2% à Paris), reprenant leur souffle au lendemain d'une séance faste grâce notamment aux annonces de la BCE à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs. Si elle a maintenu l'enveloppe totale de son PEPP à 1.850 milliards d'euros, la BCE prévoit que le rythme des achats sera nettement augmenté au cours du trimestre à venir par rapport aux premiers mois de l'année. 'Cette décision vient logiquement après les déclarations de Madame Lagarde et de Monsieur Lane qui pointaient les risques associés aux dernières hausses rapides de taux sur les marchés obligataires', explique Patrice Gautry, chef économiste à l'UBP. 'Les prévisions d'inflation de moyen terme restent en-deçà de l'objectif d'inflation de 2% ce qui supposerait une politique monétaire encore accommodante bien au-delà de la fin du PEPP prévue pour mars 2022', souligne-t-il par ailleurs. Sur le front des statistiques du jour, on notera qu'en janvier par rapport au mois précédent, la production industrielle a augmenté de 0,8% dans la zone euro, alors qu'elle s'est contractée de 1,5% au Royaume Uni. Dans l'actualité des valeurs, Burberry bondit de 7% à Londres, entouré après un point d'activité de la maison de luxe, d'où ressort qu'elle attend une croissance de ses ventes au détail de +28 à +32% à magasins comparables pour son quatrième trimestre comptable. Daimler perd plus de 2% à Francfort, après que Renault a cédé sa participation dans le constructeur allemand (soit 16,45 millions d'actions représentant 1,54% du capital) au prix de 69,50 euros par action. M6 grimpe de 7% à Paris sur fond de spéculations entourant un possible rachat du groupe de télévision, son actionnaire de référence RTL Group plaidant pour une consolidation du secteur de la télévision en Europe.

