Europe: les Bourses remontent malgré un ZEW mitigé information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 12:02

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes repartent de l'avant ce mardi (+0,8% à Londres, +1,7% à Francfort, +1,3% à Paris), semblant profiter de rachats à bon compte, et ce malgré une enquête mitigée pour le climat économique en Allemagne ce matin.



Selon l'enquête mensuelle du ZEW, l'indicateur des perspectives économiques pour l'Allemagne augmente de 6,7 points en mai pour atteindre -34,3, mais l'indicateur évaluant sa situation actuelle diminue encore, de 5,7 points à -36,5.



'Les restrictions importantes sur le coronavirus en Chine entraînent une détérioration significative de l'évaluation de la situation économique. C'est un lourd fardeau pour la croissance économique future de l'Allemagne', souligne l'institut ZEW.



Ce dernier note toutefois qu'une grande majorité d'experts s'attendent à ce que la BCE relève ses taux au cours des six prochains mois, et donc à ce que 'le taux d'inflation diminue par rapport à son niveau actuellement très élevé'.



Sur le front des valeurs, Holcim progresse de plus de 3% à Zurich après des informations du FT, selon lesquelles JSW Group aurait l'intention de faire une offre de rachat de sept milliards de dollars pour les filiales indiennes du groupe de matériaux de construction.



Bayer et Munich Re grappillent tous deux moins de 1% à Francfort, malgré la publication par le groupe de chimie et le réassureur de résultats solides pour le premier trimestre 2022 et la confirmation de leurs objectifs annuels.



UniCredit s'adjuge plus de 4% à Milan, porté par des propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre de l'établissement bancaire, tout en remontant son objectif de cours de 14,1 à 15,4 euros.