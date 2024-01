Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: les Bourses remontent légèrement information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 11:08









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se redressent timidement ce jeudi (+0,2% à Londres, +0,3% à Francfort et Paris), sur fond d'un indice PMI composite de nature à plaider pour des baisses de taux de la part de la Banque Centrale Européenne cette année.



Stable à 47,6 en décembre, l'indice PMI composite de la zone euro continue de signaler un recul soutenu de l'activité du secteur privé et 'fait craindre une récession dans la zone', selon Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



'Nous nous attendons à ce que l'économie de la zone euro stagne au premier semestre, avec seulement une lente reprise par la suite, et à ce que l'inflation tende vers 2% d'ici le milieu de l'année', réagit Capital Economics.



Parallèlement à ces prévisions, le bureau d'analyse londonien s'attend également à ce que la BCE réduise fortement ses taux directeurs cette année, passant de 4,00% à 2,75%, la première baisse devant avoir lieu en avril.



Concernant le Royaume-Uni, l'indice PMI du secteur des services s'est établi à 53,4 en version définitive pour le mois dernier, son plus haut niveau depuis juin, contre 50,9 en novembre et une première estimation qui l'avait donné à 52,7.



Sur le front des valeurs, Nokia gagne plus de 1% sur l'OMX, à la suite d'un nouvel accord de licence croisée de brevets entre l'équipementier télécoms finlandais et Honor, l'un des principaux acteurs du marché chinois des smartphones.



BE Semiconductor Industries (BESI) lâche 3% à Amsterdam, pénalisé par une dégradation de conseil chez UBS de 'achat' à 'neutre', malgré un objectif de cours relevé de 120 à 135,4 euros sur l'action de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs.





