Europe: les Bourses remontent avec le secteur bancaire

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se redressent (+0,8% à Londres, +1,3% à Francfort, +1,5% à Paris), au lendemain d'une séance affectée par un regain d'inquiétude au sujet des banques américaines qui a plombé les valeurs européennes du secteur.



Emboitant le pas de Fitch, qui avait dégradé sa note attribuée à la dette des Etats-Unis la semaine dernière, l'agence de notation Moody's a placé sous surveillance négative plusieurs banques régionales américaines.



Elle a mis en évidence les pressions que ces banques subissent en matière de financement, mais aussi des réserves de capital insuffisantes au point de vue réglementaire et le risque associé à leur exposition à l'immobilier commercial.



Après avoir souffert mardi de cette nouvelle, les valeurs bancaires européennes se reprennent néanmoins ce jour, à l'image de Barclays (+2% à Londres), Société Générale (+2% à Paris) ou Deutsche Bank (+3% à Francfort).



Sur le front des publications d'entreprises du jour, les investisseurs boudent celle d'Ahold Delhaize (-2% à Amsterdam), en dépit d'un relèvement par le distributeur alimentaire de son objectif annuel de free cash-flow et d'une hausse de son dividende semestriel.



Ils délaissent aussi les résultats trimestriels publiés par la banque ABN Amro (-2% à Amsterdam), mais accueillent plus favorablement ceux du pneumaticien et équipementier automobile Continental (+2% à Francfort).





