Europe : les bourses profitent des bonnes performances US

(CercleFinance.com) - Les principaux indices européens sont en légère hausse ce matin, Francfort et Paris gagnant 0,2% devant Londres (+0,1%), au lendemain de nouveaux records signés par les principaux indices américains, sur fond de nouvelles favorables en provenance de Washington avec l'adoption du plan Biden. 'Les perspectives de dépenses budgétaires supplémentaires ont soutenu le sentiment, la Chambre des représentants des États-Unis ayant adopté vendredi soir le projet de loi très attendu sur les infrastructures de 1.200 milliards de dollars', souligne en effet Wells Fargo. 'Même si les gains sont modestes, le S&P 500 et le Nasdaq clôturent dans le vert pour une huitième séance consécutive', note-t-on chez Aurel BGC. Les analystes évoquent notamment la bonne saison des résultats, la hausse des dépenses publiques engendrée par le plan Biden ou encore les taux directeurs qui ne devraient pas remonter avant 2022. Au chapitre des statistiques, l'indice ZEW des perspectives des analystes financiers allemands remonte de 9,4 points à +31,7 en novembre, sa première progression depuis mai dernier, alors que l'indice d'évaluation de la situation actuelle recule de 9,1 points à +12,5. 'Les experts estiment que les problèmes d'approvisionnement en matières premières et en produits intermédiaires, ainsi qu'un taux d'inflation élevé, auront un impact économique négatif sur ce trimestre', explique Achim Wambach, le président de l'institut ZEW. Dans l'actualité des valeurs européennes, Bayer indique avoir engrangé un BPA coeur en progression de 29,6% à 1,05 euro, et un EBITDA avant éléments exceptionnels en augmentation de 16,4% à 2,09 milliards d'euros, pour des revenus en croissance organique de 14,3% à 9,78 milliards au 3e trimestre. De son côté, Swiss Life affiche, sur les neuf premiers mois de l'année 2021, 1,64 milliard de francs suisses de revenus issus de frais et commissions, correspondant, en monnaie locale, à une croissance de 15% par rapport à l'exercice précédent. Enfin, ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 1744 millions d'euros annoncé le 1er octobre, il a racheté 3,45 millions d'actions du 1er au 5 novembre, au prix moyen de 13,36 euros soit un montant de plus de 46,1 millions d'euros.

